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  4. TV yayın akışı 29 Ağustos 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Ağustos 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

29.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ağustos 2022 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Cehennem Melekleri, MasterChef Türkiye, Tozluyaka, Maymun Cehennemi: Şafak Vakti, Komşum Bir Ajan ve Deha programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 29 Ağustos 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Ağustos Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:00 Adam ve Çocuk (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
22:25 Çılgın İkili 2 (Yabancı Sinema)
01:05 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
03:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
22:00 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
00:45 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
02:30 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
04:45 Gelinim Mutfakta

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
23:30 Kazanan Restoran
00:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
03:45 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
05:00 Kazanan Restoran
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Dayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)
22:15 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)
00:15 Yüksek Güç (Yabancı Sinema)
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:40 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
05:40 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:30 Doya Doya Moda
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Yedi Numara
12:30 Masumlar Apartmanı
15:55 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Deha (Yabancı Sinema)
22:15 Av Mevsimi (Yerli Sinema)
01:00 Mükemmel Eşleşme
03:20 Balkan Ninnisi

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