TV yayın akışı 29 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Eylül Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 29 Eylül Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Eylül Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Eylül TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
22:30 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
00:15 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
02:15 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
04:00 Yeni Gelin
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)
22:90 Tarzan Efsanesi (Yabancı Sinema)
00:15 Bir Zamanlar Çukurova
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:35 Akıncı
06:30 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:15 67. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
00:15 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Ece Üner İle Susma
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar (Yeni Dizi)
00:45 Uzak Şehrin Masalı
03:15 Geçmiş Olsun (Yerli Sinema)
05:30 Son Yaz
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
22:30 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun
08:50 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
15:55 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Dünya Hali
21:30 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
02:35 Seksenler
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