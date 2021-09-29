Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 29 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

29.09.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Eylül 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Eylül 2021 Çarşamba Yalancı, Sadakatsiz, MasterChef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Hükümet Kadın, Venom: Zehirli Öfke ve Dünya Hali programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Eylül TV yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Eylül Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 29 Eylül Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Eylül Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Eylül TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
22:30 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
00:15 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
02:15 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
04:00 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)
22:90 Tarzan Efsanesi (Yabancı Sinema)
00:15 Bir Zamanlar Çukurova
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:35 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:15 67. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
00:15 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar (Yeni Dizi)
00:45 Uzak Şehrin Masalı
03:15 Geçmiş Olsun (Yerli Sinema)
05:30 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
22:30 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
01:30 Yerli Dizi Tekrar

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun
08:50 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
15:55 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Dünya Hali
21:30 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
02:35 Seksenler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram modeli Danii Banks, fenomenliğinin sırrını paylaştı! Saç rengini değiştirince servet kazanmaya başladıInstagram modeli Danii Banks, fenomenliğinin sırrını paylaştı! Saç rengini değiştirince servet kazanmaya başladı
PARTNERÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyorÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
Yeni mesleği şaşırttı! Yoga eğitmeniydi, şimdi cinsel ilişki....Yeni mesleği şaşırttı! Yoga eğitmeniydi, şimdi cinsel ilişki....
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce seksi pozunu paylaştı! Sonrasında doğal hali şoke etti

Önce seksi pozunu paylaştı! Sonrasında doğal hali şoke etti

Seksi araba pozunu taklit etti! Ünlü modelden cevap gecikmedi

Seksi araba pozunu taklit etti! Ünlü modelden cevap gecikmedi

25 yaşında bebek gibi yaşıyor! Bez takıyor, altını ıslatıyor

25 yaşında bebek gibi yaşıyor! Bez takıyor, altını ıslatıyor

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Milyonlarca kez izlendi! Sevgilisini yatakta bastı

Milyonlarca kez izlendi! Sevgilisini yatakta bastı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.