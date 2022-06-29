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TV yayın akışı 29 Haziran 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

29.06.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Haziran 2022 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Haziran 2022 Çarşamba Züğürt Ağa, Seversin, Gizli Saklı, Survivor All Star, Komşum Bir Ajan, Kara Tahta ve Kim Milyoner Olmak İster programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Haziran 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 29 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Haziran Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Haziran TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
22:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
23:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
02:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
03:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 İçimizdeki Ateş
03:20 Gül Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
23:45 Kutsal Damacana 2 İtmen (Yerli Sinema)
02:00 Kutsal Damacana 2 İtmen (Yerli Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:30 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 Kadının Eseri
14:30 Gizli Saklı
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
23:30 Tozluyaka
01:45 Moskova’nın Şifresi Temel
03:15 Senden Daha Güzel
05:15 İnadına Aşk
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Ana Haber
20:00 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)
22:15 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)
00:30 Menajerimi Ara
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor All Star
12:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 8x8

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Hapishanedeki Çiçek
09:10 Tozkoparan
12:00 Bir Aş Hikayesi
12:30 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:40 Balkan Ninnisi
02:40 Gönül Dağı

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