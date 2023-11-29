Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 29 Kasım 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 29 Kasım 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    29.11.2023 07:16 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    29 Kasım 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 29 Kasım Çarşamba akşamı Tokatçı, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Yalı Çapkını, Benim Güzel Ailem ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Kasım Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 29 Kasım Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Kasım Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 29 Kasım Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Kasım günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Kasım Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    29 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Ateş Kuşları
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Cennetin Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Üç Kız Kardeş
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Dilek Taşı
    00:15 Bir Derdim Var
    02:45 Aşk ve Umut
    04:00 Poyraz Karayel

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
    21:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
    23:30 Aile
    02:30 Tokatçı (Yerli Sinema)
    03:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
    05:30 Yeni Gelin

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yalı Çapkını
    23:45 Ömer
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:45 İncir Ağacı
    06:50 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:50 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Benim Güzel Ailem
    00:10 Teşkilat
    03:10 Diriliş Ertuğrul
    05:20 Lingo
    06:20 Kapanış

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Geliri yüz binlerce lira! Gerçek bambaşka çıktıGeliri yüz binlerce lira! Gerçek bambaşka çıktı
    Videoları gündem olmuştu! Aracına su yerine benzin koyunca...Videoları gündem olmuştu! Aracına su yerine benzin koyunca...
    Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma... Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma...
    Anahtar Kelimeler:
    atv Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Aylık gelirini açıklayıp kendini savundu: Benden kötüleri var

    Aylık gelirini açıklayıp kendini savundu: Benden kötüleri var

    Naci Görür "İlk söylüyorum" diyerek o ili işaret etti: Tehdit altında, 7,4'e kadar çıkabilir"

    Naci Görür "İlk söylüyorum" diyerek o ili işaret etti: Tehdit altında, 7,4'e kadar çıkabilir"

    Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma...

    Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma...

    Dönüşü efsanevi oldu! Külot modasına uydu... 'Yünlü don...'

    Dönüşü efsanevi oldu! Külot modasına uydu... 'Yünlü don...'

    Tuhaf sesleri duyunca şikayet ettiler! Mastürbasyon yaparken yakalandı

    Tuhaf sesleri duyunca şikayet ettiler! Mastürbasyon yaparken yakalandı

    Dini atmosferli müstehcen klip başlarına bela oldu

    Dini atmosferli müstehcen klip başlarına bela oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

    14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

    Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

    Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

    Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

    Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

    Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

    Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

    Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

    Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.