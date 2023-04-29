TV yayın akışı 29 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Nisan 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Nisan 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
08:00 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:30 Aile
04:30 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
03:20 Aldatmak
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Camdaki Kız
16:30 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Kuzey Güney
04:15 Müzik Arası
05:20 Kavak Yelleri
07:00 Gülcemal
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Gülcemal
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)
22:00 Gülcemal
00:45 Kılıbık (Yerli Sinema)
02:30 Tetikçinin Oğlu
04:15 Yasak Elma
06:30 Gecenin Ucunda
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
00:30 Çöp Adam
03:15 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
04:00 Bir Şansım Olsa
04:45 Söz
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:30 Ege’nin Hamsisi
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04.17
11:30 3’Te 3
13:10 Al Sancak
16:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı
02:00 Al Sancak
04:10 Tek Yürek 04.17
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:20 Kapanış