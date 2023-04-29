TV yayın akışı 29 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Nisan 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Nisan 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

29 NİSAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

08:00 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:30 Aile

04:30 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

03:20 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Camdaki Kız

16:30 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Kuzey Güney

04:15 Müzik Arası

05:20 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gülcemal

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)

22:00 Gülcemal

00:45 Kılıbık (Yerli Sinema)

02:30 Tetikçinin Oğlu

04:15 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Gecenin Ucunda

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

00:30 Çöp Adam

03:15 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

04:00 Bir Şansım Olsa

04:45 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:30 Ege’nin Hamsisi

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:30 3’Te 3

13:10 Al Sancak

16:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı

02:00 Al Sancak

04:10 Tek Yürek 04.17

04:30 Hayallerinin Peşinde

05:20 Kapanış

