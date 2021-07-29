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TV yayın akışı 29 Temmuz 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

29.07.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Temmuz 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Temmuz 2021 Perşembe Düğüm Salonu, Jason Bourne, Kazara Aşk, Seksenler, Kefaret ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 29 Temmuz yayın akışı nasıl? İşte 29 Temmuz TV yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Temmuz 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 29 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

29 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Düğüm Salonı (Yerli Sinema)
22:15 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
00:00 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
02:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
03:30 Cam Tavanlar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
16:215 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar (Yabancı Sinema)
22:00 Şans Kapıyı Çalınca
00:20 Kalp Yarası
03:20 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:15 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Jason Bourne (Yabancı Sinema)
22:45 Jason Bourne (Yabancı Sinema)
01:00 Kutupta Felaket (Yabancı Sinema)
02:30 Yalan Dünya
04:15 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kefaret (Yeni Bölüm)
00:15 Aşk Mantık İntikam
02:45 Fulya İle Umudun Olsun
05:30 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Star Market
04:20 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:15 Kalk Gidelim
10:34 Tozkoparan İskender
12:20 Gönül Dağı
15:40 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:45 Dünya Hali
01:55 3’Te 3
03:30 Masumlar Apartmanı


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