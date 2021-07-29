TV yayın akışı 29 Temmuz 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 29 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

29 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Düğüm Salonı (Yerli Sinema)

22:15 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

00:00 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)

02:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

03:30 Cam Tavanlar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

16:215 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar (Yabancı Sinema)

22:00 Şans Kapıyı Çalınca

00:20 Kalp Yarası

03:20 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:15 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jason Bourne (Yabancı Sinema)

22:45 Jason Bourne (Yabancı Sinema)

01:00 Kutupta Felaket (Yabancı Sinema)

02:30 Yalan Dünya

04:15 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kefaret (Yeni Bölüm)

00:15 Aşk Mantık İntikam

02:45 Fulya İle Umudun Olsun

05:30 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)

00:15 Star Market

04:20 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:15 Kalk Gidelim

10:34 Tozkoparan İskender

12:20 Gönül Dağı

15:40 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:45 Dünya Hali

01:55 3’Te 3

03:30 Masumlar Apartmanı



