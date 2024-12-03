Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 3 Aralık 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Aralık 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 09:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Aralık 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 3 Aralık Salı Bahar, Hep Yek 5: Sil Baştan, Bir Gece Masalı, Bizim Aile, Mehmed: Fetihler Sultanı, Aşk Evlilik Boşanma ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 3 Aralık Salı 2024 TV yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Aralık 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Aralık Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Aralık Salı kanalların yayın akışında neler var? 3 Aralık Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Aralık Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Aralık Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

3 ARALIK 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Aile (Yerli Sinema)
22:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Hayallerinin Peşinde
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:10 Buğday Tanesi (Yerli Sinema)
02:30 Lingo Türkiye
03:30 Hayallerinin Peşinde
03:50 Masumlar Apartmanı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
02:14 Aşk Evlilik Boşanma
04:45 Kefaret
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hep Yek 5: Sil Baştan (Yerli Sinema)
22:00 Hep Yek 5: Sil Baştan (Yerli Sinema)
23:45 Uzak Şehir
01:30 Annem Ankara
02:00 Güllerin Savaşı
05:30 Poyraz Karayel

Anahtar Kelimeler:
atv Star TV TRT 1 TV8 yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.