Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 3 Aralık Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı..

TV yayın akışı 3 Aralık Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı..

Seray Üstün Seray Üstün 03.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 3 Aralık Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı..

3 Aralık Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 3 Aralık Perşembe günü Alev Alev, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım ve Kalk Gidelim dizisi ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yeni dizi İyi Aile Babası ile MasterChef Türkiye yarışması izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl?

Televizyon izleyicileri 3 Aralık Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. 3 Aralık Perşembe akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. 3 Aralık Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Aralık Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Aralık Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

3 ARALIK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
23:15 Ramo (Tekrar)
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:35 Kırgın Çiçekler
04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Fatmagül’ün Suçu Ne?
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası (Yeni Dizi)
22:45 İyi Aile Babası
00:30 Hekimoğlu
03:30 Yatıya Misafirim Var
05:30 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden (Tekrar)
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
00:15 Hepsi Benim (Yeni Bölüm)
01:45 Çocukluk (Tekrar)
04:15 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım (Yeni Dizi)
00:30 Güneşin Kapıları (Yabancı Sinema)
02:00 Güneşin Kapıları (Yabancı Sinema)
03:40 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:30 Kalk Gidelim (Yeni Bölüm)
23:45 3’Te 3
01:05 Kuşatma Yedi Uyuyanlar
02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:30 Türkan Hanım’ın Konağı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?
Bir Başkadır dünya gündeminde!Bir Başkadır dünya gündeminde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Serenay Sarıkaya’lı Bergen filmi için ailesiyle bir araya geldiler

Serenay Sarıkaya’lı Bergen filmi için ailesiyle bir araya geldiler

Tam bir saklı cennet!

Tam bir saklı cennet!

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

İlginizi Çekebilir

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 3 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

Dedikodu kotamızı doldurduk! 2 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

Dedikodu kotamızı doldurduk! Magazin gündemine hızlı bir tur...

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

Toplumun kanayan yarası haline gelen kadına şiddet konusunda fikirlerinizi sorduk!

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Cinsiyet değiştirdikten sonra yepyeni bir bedene kavuşan Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Milli duyguların arşa çıktığı, ‘Asın bayrakları’ dedirten olaylar

Milli duyguların arşa çıktığı olaylar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.