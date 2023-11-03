TV yayın akışı 3 Kasım 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Kasım 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Kasım Cuma kanalların yayın akışında neler var? 3 Kasım CumaKanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Kasım Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Kasım 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Kasım Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 KASIM 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bu Tabak Kimin?

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

22:30 Hudutsuz Sevda

23:45 Orta Sayfa

01:30 Şahane Hayatım

04:00 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:50 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:10 Kendi Düşen Ağlamaz

03:00 Seksenler

04:30 Diriliş Ertuğrul

06:40 Kapanış





