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    4. TV yayın akışı 30 Ağustos 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 30 Ağustos 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    30.08.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    30 Ağustos 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Taşıyıcı, Godzilla 2: Canavarlar Kralı, K-9, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı, Tatlı Vatan ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 30 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 30 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    21:30 Maviye Sürgün
    00:15 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
    01:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
    03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kalp Yarası
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Ateş Kuşları
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Godzilla 2: Canavarlar Kralı (Yabancı Sinema)
    22:30 San Andreas Fayı (Yabancı Sinema)
    00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:45 Mutfak Bahane
    05:45 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Küçük ağa
    07:45 Baht Oyunu
    09:15 Yaprak Dökümü
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)
    21:45 Dersimiz: Atatürk (Yerli Sinema)
    23:45 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)
    02:00 Çemberimde Gül Oya
    04:00 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 En Güzel Dönüşüm
    13:45 Mucize Doktor
    16:00 Adım Farah
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
    20:00 Tatlı Vatan (Yerli Sinema)
    22:30 Adım Farah
    01:15 Tatlı Vatan (Yerli Sinema)
    03:30 Ruhun Duymaz
    05:45 Yaz Şarkısı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Çöp Adam
    15:30 Ömer
    16:00 Yalı Çapkını
    19:00 Star Haber
    20:00 K-9 (Yabancı Sinema)
    22:15 K-9 (Yabancı Sinema)
    00:30 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
    02:15 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
    04:00 Erkenci Kuş
    05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
    03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:50 Kalk Gidelim
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın
    11:20 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Son Taarruz (Yerli Sinema)
    13:50 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
    15:10 Diriliş Ertuğrul
    18:50 İddiaların Aksine
    19:00 Ana Haber
    20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı
    22:00 Benim Güzel Ailem
    01:30 Kendi Düşen Ağlamaz
    03:50 Diriliş Ertuğrul
    06:00 Kapanış

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