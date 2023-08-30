TV yayın akışı 30 Ağustos 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 30 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
01:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
06:15 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Godzilla 2: Canavarlar Kralı (Yabancı Sinema)
22:30 San Andreas Fayı (Yabancı Sinema)
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:45 Mutfak Bahane
05:45 Kalp Yarası
06:15 Küçük ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)
21:45 Dersimiz: Atatürk (Yerli Sinema)
23:45 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)
02:00 Çemberimde Gül Oya
04:00 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tatlı Vatan (Yerli Sinema)
22:30 Adım Farah
01:15 Tatlı Vatan (Yerli Sinema)
03:30 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
15:30 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 K-9 (Yabancı Sinema)
22:15 K-9 (Yabancı Sinema)
00:30 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
02:15 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın
11:20 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Son Taarruz (Yerli Sinema)
13:50 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:50 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı
22:00 Benim Güzel Ailem
01:30 Kendi Düşen Ağlamaz
03:50 Diriliş Ertuğrul
06:00 Kapanış