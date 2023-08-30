TV yayın akışı 30 Ağustos 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 30 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)

01:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Godzilla 2: Canavarlar Kralı (Yabancı Sinema)

22:30 San Andreas Fayı (Yabancı Sinema)

00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:45 Mutfak Bahane

05:45 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)

21:45 Dersimiz: Atatürk (Yerli Sinema)

23:45 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)

02:00 Çemberimde Gül Oya

04:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tatlı Vatan (Yerli Sinema)

22:30 Adım Farah

01:15 Tatlı Vatan (Yerli Sinema)

03:30 Ruhun Duymaz

05:45 Yaz Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

15:30 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 K-9 (Yabancı Sinema)

22:15 K-9 (Yabancı Sinema)

00:30 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)

02:15 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın

11:20 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Son Taarruz (Yerli Sinema)

13:50 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:50 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı

22:00 Benim Güzel Ailem

01:30 Kendi Düşen Ağlamaz

03:50 Diriliş Ertuğrul

06:00 Kapanış

