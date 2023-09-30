TV yayın akışı 30 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Eylül 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Yargı
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dönence
02:45 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:15 Hudutsuz Sevda
13:45 Bambaşka Biri
16:30 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
01:15 Kirli Sepeti
03:30 Hudutsuz Sevda
05:45 Kefaret
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İsyan (Yabancı Sinema)
22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:15 İsyan (Yabancı Sinema)
02:30 Yerli Dizi Tekrar
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Johnny Guitar (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
03:00 Sinema
04:30 Tuzak
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:05 Beni Böyle Sev
09:30 Hayallerinin Peşinde
10:30 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)
12:35 Benim Güzel Ailem
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Kendi Düşen Ağlamaz
04:20 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)
05:50 Kapanış