TV yayın akışı 30 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Eylül 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Yargı

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dönence

02:45 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:15 Hudutsuz Sevda

13:45 Bambaşka Biri

16:30 Kirli Sepeti

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

01:15 Kirli Sepeti

03:30 Hudutsuz Sevda

05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Yerli Dizi Tekrar

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İsyan (Yabancı Sinema)

22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:15 İsyan (Yabancı Sinema)

02:30 Yerli Dizi Tekrar

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Johnny Guitar (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Gazete Magazin

03:00 Sinema

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:05 Beni Böyle Sev

09:30 Hayallerinin Peşinde

10:30 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)

12:35 Benim Güzel Ailem

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Kendi Düşen Ağlamaz

04:20 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)

05:50 Kapanış

