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TV yayın akışı 30 Mart 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

30.03.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Mart 2022 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 30 Mart 2022 Çarşamba Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kayhan, Kuruluş Osman, İbo Show ve Kara Tahta programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Mart TV yayın akışı...

TV yayın akışı 30 Mart 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Mart Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Mart Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 30 Mart Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Mart Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Mart TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

30 MART 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Baba
02:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 El Royal’de Zor Zamanlar (Yabancı Sinema)
03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:25 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 68. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
00:30 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Kayhan (Yerli Sinema)
22:15 Aşk Mantık İntikam
00:45 Kayhan (Yerli Sinema)
02:45 En Hamarat Benim
05:00 Son Yaz
06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz
08:00 Delisin (Yerli Sinema)
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Kaderimin Oyunu
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:00 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:30 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Kara Tahta
22:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:10 Seksenler


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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