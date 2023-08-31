TV yayın akışı 31 Ağustos 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 31 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
01:45 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
06:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adanış: Kutsal Kavga (Yerli Sinema)
22:15 John Wick 3 (Yabancı Sinema)
00:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Mutfak Bahane
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)
22:30 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)
00:30 Ölüm Akvaryumu (Yabancı Sinema)
02:00 Çemberimde Gül Oya
04:00 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Zengo (Yerli Sinema)
22:30 Kısmet
00:45 Zengo (Yerli Sinema)
03:15 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
15:30 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Cici Babam (Yerli Sinema)
22:15 Cici Babam (Yerli Sinema)
00:30 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
02:15 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak
05:55 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:05 Adını Sen Koy
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
01:50 Diriliş Ertuğrul
03:50 Seksenler
06:00 Kapanış