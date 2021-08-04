TV yayın akışı 4 Ağustos 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 4 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar (Final)

00:15 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

02:15 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

03:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)

16:10 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel

22:30 Şans Kapıyı Çalınca

00:50 Jurassciz Galaksi (Yabancı Sinema)

02:40 Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)

04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers 3: Kayıp Çağ (Yabancı Sinema)

23:40 Transformers 3: Kayıp Çağ (Yabancı Sinema)

02:45 Yalan Dünya

03:45 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Sen Çal Kapımı

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)

00:15 Fulya İle Umudun Olsun

02:30 Bay Yanlış

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)

22:15 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)

00:30 Star Market

02:20 Aramızda Kalsın

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender

12:20 Gönül Dağı

15:45 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Dünya Hali

22:15 Seneye Bu Zamanlar

01:40 Dünya Hali

02:30 Masumlar Apartmanı



