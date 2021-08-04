TV yayın akışı 4 Ağustos 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 4 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar (Final)
00:15 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
02:15 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
03:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)
16:10 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
22:30 Şans Kapıyı Çalınca
00:50 Jurassciz Galaksi (Yabancı Sinema)
02:40 Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)
04:50 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers 3: Kayıp Çağ (Yabancı Sinema)
23:40 Transformers 3: Kayıp Çağ (Yabancı Sinema)
02:45 Yalan Dünya
03:45 Afili Aşk
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Sen Çal Kapımı
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Fulya İle Umudun Olsun
02:30 Bay Yanlış
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
22:15 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
00:30 Star Market
02:20 Aramızda Kalsın
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
06:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender
12:20 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Dünya Hali
22:15 Seneye Bu Zamanlar
01:40 Dünya Hali
02:30 Masumlar Apartmanı
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