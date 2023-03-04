TV yayın akışı 4 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Mart 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 MART 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:20 Windstorm 4:Ari’nin Gelişi (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:30 Akıncı

13:00 Aldatmak

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:30 Küçük Bir Gün Işığı

02:00 Kuruluş Osman

04:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:45 Veda Mektubu

16:00 Üç Kız Kardeş

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:30 Yargı

00:45 Üç Kız Kardeş

03:30 Kuzey Güney

05:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Adım Farah

14:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:30 Ego

01:45 Yasak Elma

04:00 Kefaret

06:00 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ayşecik ve Ömercik (Yerli Sinema)

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Söz

11:00 Yerli Dizi Tekrar

14:00 Ömer

16:15 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

21:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

23:30 Çöp Adam

01:30 Gecenin Ucunda

03:30 Toprak İle Fidan

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Tuzak

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Gönül Dağı

13:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

16:10 Al Sancak

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Yürek Çıkmazı

03:50 Hayallerinin Peşinde

04:40 Al Sancak

06:40 Kapanış



