TV yayın akışı 4 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Mart 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aziz
08:30 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:15 Baba
06:00 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:20 Windstorm 4:Ari’nin Gelişi (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:30 Akıncı
13:00 Aldatmak
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:30 Küçük Bir Gün Işığı
02:00 Kuruluş Osman
04:30 Hercai
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Veda Mektubu
16:00 Üç Kız Kardeş
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:30 Yargı
00:45 Üç Kız Kardeş
03:30 Kuzey Güney
05:30 Güneşi Beklerken
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
14:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:30 Ego
01:45 Yasak Elma
04:00 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı
07:00 Ayşecik ve Ömercik (Yerli Sinema)
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Söz
11:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Ömer
16:15 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
21:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
23:30 Çöp Adam
01:30 Gecenin Ucunda
03:30 Toprak İle Fidan
04:30 Söz
06:00 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Tuzak
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Gönül Dağı
13:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
16:10 Al Sancak
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Yürek Çıkmazı
03:50 Hayallerinin Peşinde
04:40 Al Sancak
06:40 Kapanış