TV yayın akışı 4 Mayıs 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 MAYIS 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

14:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Rambo 4 (Yabancı Sinema)

01:30 Kızılcık Şerbeti

04:00 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:00 Ateş Kuşları

05:40 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Talihsiz Yavrum (Yerli Sinema)

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Müzik Arası

05:15 Bodrum Masalı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yabani

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

03:00 Senden Daha Güzel

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Sakla Beni

13:00 Yerli Dizi Tekrarı

15:30 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

22:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

00:40 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:33 Beni Böyle Sev

07:40 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"

08:50 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Yaşam Başka Yerde

11:30 Mehmed: Fetihlerin Sultanı

15:00 Kara Ağaç Destanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kara Ağaç Destanı

04:00 Yaşam Başka Yerde







