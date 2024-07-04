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    4. TV yayın akışı 4 Temmuz 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 4 Temmuz 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.07.2024 07:47
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    4 Temmuz 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 4 Temmuz Perşembe akşamı Dünya Güzellerim Tatilde, Aşk-ı Memnu, Alan, Yol Arkadaşım, Sen Türkülerini Söyle, Eski Köye Yeni Adet ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 4 Temmuz 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 4 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    4 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Dünya Güzellerim Tatilde
    22:00 Dünya Güzellerim Tatilde
    00:30 Şabaniye (Yerli Sinema)
    02:30 Arıza
    04:30 Şabaniye (Yerli Sinema)

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Alan
    00:20 Ateş Kuşları
    03:00 Destan
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşk-ı Memnu
    21:45 Aşk-ı Memnu
    23:15 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
    00:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
    02:15 Güneşin Kızları
    04:30 Tatlı İntikam

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
    22:30 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
    00:45 İstanbullu Gelin
    03:30 Yüksek Sosyete
    04:45 Baba Ocağı
    05:45 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Çarkıfelek
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    09:20 Kasaba Doktoru
    12:30 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:10 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sen Türkülerini Söyle
    00:10 Hara (Yerli Sinema)
    02:00 Gönüş Dağı
    04:40 Yaşam Başka Yerde
    05:10 Lingo Türkiye

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kirli Sepeti
    14:15 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)
    16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
    22:30 Hudutsuz Sevda
    01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:45 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

    Express


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