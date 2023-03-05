TV yayın akışı 5 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Mart Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Mart Pazar kanalların yayın akışında neler var? 5 Mart Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Mart Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Mart 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Mart Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aziz
08:30 Hasret (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
12:45 Bir Şansım Olsa
14:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bizim Aile (Yerli Sinema)
20:00 Güzel Günler
23:30 Transit (Yabancı Sinema)
01:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:15 Baba
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
14:30 Bir Küçük Gün Işığı
16:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Başım Belada
22:30 Başım Belada
01:00 Başım Belada
03:30 Kuruluş Osman
07:45 Asi
10:15 Veda Mektubu
12:45 Arda’nın Mutfağı
13:30 Camdaki Kız
16:00 Veda Mektubu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
23:45 Veda Mektubu
02:00 Kuzey Güney
04:00 5N1K
04:30 Güneşi Beklerken
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
15:00 Adım Farah
17:00 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
23:30 Adım Farah
01:45 Yasak Elma
04:00 Kefaret
06:00 Yalnız Kalpler
08:00 Gecenin Ucunda
10:15 Meltem Demir İle Hanımeli
11:15 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe Deprem Bölgesinde
13:00 Ömer
15:15 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
22:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
22:15 Ömer
01:45 Toprak İle Fidan
02:45 Ayşecik ve Ömercik (Yerli Sinema)
04:30 Söz
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 On Yaş Genç
10:00 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)
11:45 Tuzak
14:15 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Tuzak
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Vuslat
09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:30 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
15:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 3’Te 3
01:30 Al Sancak
03:00 Şehrime Hoş Geldiniz
03:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
06:50 Kapanış