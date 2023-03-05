TV yayın akışı 5 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Mart Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Mart Pazar kanalların yayın akışında neler var? 5 Mart Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Mart Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Mart 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Mart Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

5 MART 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Hasret (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

12:45 Bir Şansım Olsa

14:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile (Yerli Sinema)

20:00 Güzel Günler

23:30 Transit (Yabancı Sinema)

01:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

14:30 Bir Küçük Gün Işığı

16:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başım Belada

22:30 Başım Belada

01:00 Başım Belada

03:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Asi

10:15 Veda Mektubu

12:45 Arda’nın Mutfağı

13:30 Camdaki Kız

16:00 Veda Mektubu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

23:45 Veda Mektubu

02:00 Kuzey Güney

04:00 5N1K

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

15:00 Adım Farah

17:00 Ego

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

23:30 Adım Farah

01:45 Yasak Elma

04:00 Kefaret

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gecenin Ucunda

10:15 Meltem Demir İle Hanımeli

11:15 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe Deprem Bölgesinde

13:00 Ömer

15:15 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

22:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

22:15 Ömer

01:45 Toprak İle Fidan

02:45 Ayşecik ve Ömercik (Yerli Sinema)

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 On Yaş Genç

10:00 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)

11:45 Tuzak

14:15 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Tuzak

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Vuslat

09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:30 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)

15:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3’Te 3

01:30 Al Sancak

03:00 Şehrime Hoş Geldiniz

03:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

04:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

06:50 Kapanış



