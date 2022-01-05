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  4. TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

05.01.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ocak 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Ocak 2021 Çarşamba Süt Kardeşler, Annem, MasterChef Türkiye, Beşiktaş-Antalyaspoer Süper Kupa, Annemizi Saklarken, 112 Acil Çağrı ve Mutlu Aile Tablosu programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Ocak TV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 5 Ocak Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Ocak Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ocak TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

5 OCAK 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)
22:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
23:30 Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Sinema)
00:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
02:30 Çiçek (Yerli Sinema)
04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Süper Kupa’ya Doğru
20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Küpe
22:50 Kupa Töreni
23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem (Yerli Sinema)
22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Mutlu Aile Tablosu (Yerli Sinema)
22:30 Kanunsuz Topraklar
01:30 Mahkum
04:00 En Hamarat Benim
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Annemizi Saklarken
00:15 Kaderimin Oyunu
03:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi Tekrar

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 112 Acil Çağrı
21:15 Mahrem
23:10 Seneye Bu Zamanlar
01:30 Barbaros: Akdeniz’in Kılıcı
03:50 3’Te 3

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atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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