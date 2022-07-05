TV yayın akışı 5 Temmuz 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

5 TEMMUZ 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

02:30 Şef Kapımda

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maide’nin altın Günü (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

21:55 2012 (Yabancı Sinema)

01:00 Gül Masalı

04:40 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Düş Peşine (Yerli Sinema)

21:45 Düş Peşine (Yerli Sinema)

23:45 Seversin

02:30 Sanal Hayatlar (Yerli Sinema)

04:15 Magazin D Yaz

05:20 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:15 Kadının Eseri

14:00 Senden Daha Güzel

16:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

23:30 Gizli Saklı

02:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:15 İnadına Aşk

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

22:30 Ah Nerede

00:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Program

01:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)

08:40 Tozkoparan

11:20 Bir Aş Hikayesi

11:50 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:30 Seni Kalbime Sakladım

01:50 Güvercin Hırsızı (Yabancı Sinema)

03:10 Bir Aşk Hikayesi

03:40 Gönül Dağı

