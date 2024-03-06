TV yayın akışı 6 Mart 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Şubat Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 28 Şubat Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Şubat günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Mart Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Kuruluş Osman
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Taş Kağıt Makas
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Taş Kağıt Makas
01:30 Yerli Dizi
04:00 Gelinim Mutfakta
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Yeni Gelin
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
01:00 Yerli Dizi Tekrarı
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Söz
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Aramızda Kalmasın
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:15 İncir Ağacı
07:20 Kül Masalı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
00:10 Kara Ağaç Destanı
03:00 Kül Masalı
05:10 Seksenler
05:50 Kapanış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Bay Yanlış
04:30 Adım Farah
06:00 İnadına Aşk