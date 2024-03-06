TV yayın akışı 6 Mart 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Şubat Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 28 Şubat Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Şubat günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Mart Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...

6 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Taş Kağıt Makas

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Taş Kağıt Makas

01:30 Yerli Dizi

04:00 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)

22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)

01:00 Yerli Dizi Tekrarı

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:15 İncir Ağacı

07:20 Kül Masalı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Sevdadır

00:10 Kara Ağaç Destanı

03:00 Kül Masalı

05:10 Seksenler

05:50 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Hudutsuz Sevda

02:45 Bay Yanlış

04:30 Adım Farah

06:00 İnadına Aşk







