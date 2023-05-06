TV yayın akışı 6 Mayıs 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Mayıs 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
01:00 Aile
03:45 Bir Şansım Olsa
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Aldatmak
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:20 Kuruluş Osman
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Kraliçe
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Kuzey Güney
05:30 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kapımdaki Dedektif
12:45 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema)
22:30 Gülcemal
01:30 Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema)
03:15 Kamera Arkası
03:45 Yasak Elma
05:45 Gülcemal
07:00 Ömer
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Yüz Yıllık Mucize
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Centilmen (Yabancı Sinema)
22:30 Centilmen (Yabancı Sinema)
00:30 Yüz Yıllık Mucize
03:15 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
04:00 Bir Şansım Olsa
04:45 Söz
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:40 Ege’nin Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Tek Yürek 04.17
12:00 Yürek Çıkmazı
15:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:15 Kapanış