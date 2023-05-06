TV yayın akışı 6 Mayıs 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Mayıs 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

6 MAYIS 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

01:00 Aile

03:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Aldatmak

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Kraliçe

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Kuzey Güney

05:30 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kapımdaki Dedektif

12:45 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema)

22:30 Gülcemal

01:30 Thor: Karanlık Dünya (Yabancı Sinema)

03:15 Kamera Arkası

03:45 Yasak Elma

05:45 Gülcemal

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Yüz Yıllık Mucize

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Centilmen (Yabancı Sinema)

22:30 Centilmen (Yabancı Sinema)

00:30 Yüz Yıllık Mucize

03:15 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

04:00 Bir Şansım Olsa

04:45 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:40 Ege’nin Hamsisi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Tek Yürek 04.17

12:00 Yürek Çıkmazı

15:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat

04:30 Hayallerinin Peşinde

05:15 Kapanış



