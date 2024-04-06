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    4. TV yayın akışı 6 Nisan 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 6 Nisan 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 07:27
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    6 Nisan 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Nisan 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Bay Link Kayıp Efsane, Gönül Dağı, Korkma Ben Yanındayım ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 6 Nisan 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Nisan 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    6 NİSAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
    15:15 Sandık Kokusu
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:45 Bahar
    05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuruluş Osman
    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Sihirli Yollar (Yabancı Sinema)
    12:30 Kardeşlerim
    16:40 Baba Parası (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
    05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Gülizar
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:45 Gırgıriye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)
    15:30 Taş Kağıt Makas
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema)
    03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
    05:30 Müzik Arası

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:45 Kamera Arkası
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:00 Korkma Ben Yanındayım
    14:30 Şahane Hayatım
    15:45 Kzıl Goncalar
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Korkma Ben Yanındayım
    23:30 Kirli Sepeti
    02:15 Kefaret
    03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
    05:15 Adım Farah

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
    10:30 Müge İle TV Dergisi
    11:30 Sakla Beni
    14:00 Ömer
    16:00 Yerli Dizi Tekrarı
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
    23:50 Yerli Dizi Tekrarı
    02:30 Aramızda Kalsın
    03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
    05:00 Söz
    06:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
    02:30 Gazete Magazin
    05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Bir Sevdadır
    09:30 Kara Ağaç Destanı
    13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
    16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    18:10 Ramazan Sevinci
    19:30 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:30 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    03:20 Sahur Bereketi
    05:00 Kapanış


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