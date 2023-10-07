TV yayın akışı 7 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Ekim 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

7 EKİM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)

22:30 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)

02:45 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bambaşka Biri

13:45 Hudutsuz Sevda

16:00 Kader Bağları

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

01:45 Kirli Sepeti

04:00 Hudutsuz Sevda

06:15 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

12:45 En Güzel Bölüm

13:00 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

00:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

02:30 Vaha İle Evdeki Mutluluk

04:00 Benim Tatlı Yalanım

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Gazete Magazin

03:00 Sinema

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:05 Beni Böyle Sev

09:40 Hayallerinin Peşinde

10:40 Şendul Şaban (Yerli Sinema)

12:30 Hayatımın Neşesi

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Dönül Dağı

04:30 Hayatımın Neşesi

06:10 Kapanış



