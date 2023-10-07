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    4. TV yayın akışı 7 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 7 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    07.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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    7 Ekim 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Ekim 2023 Cumartesi Cengizhan Destanı, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Belalı Tanık, Kader Bağları ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 7 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Ekim 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    7 EKİM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ateş Kuşları
    13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    16:00 Aldatmak
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Safir
    03:20 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:15 Dilek Taşı
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
    22:30 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)
    02:45 Poyraz Karayel
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Güneşi Beklerken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Bambaşka Biri
    13:45 Hudutsuz Sevda
    16:00 Kader Bağları
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kader Bağları
    01:45 Kirli Sepeti
    04:00 Hudutsuz Sevda
    06:15 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aramızda Kalsın
    08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:00 Benim Tatlı Yalanım
    11:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
    12:45 En Güzel Bölüm
    13:00 Yerli Dizi Tekrar
    15:45 Ömer
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
    00:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
    02:30 Vaha İle Evdeki Mutluluk
    04:00 Benim Tatlı Yalanım

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kırmızı Oda
    10:30 MasterChef Türkiye All Star
    12:30 Gazete Magazin
    16:15 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 %100 Futbol
    01:30 Gazete Magazin
    03:00 Sinema
    04:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    07:05 Beni Böyle Sev
    09:40 Hayallerinin Peşinde
    10:40 Şendul Şaban (Yerli Sinema)
    12:30 Hayatımın Neşesi
    15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    02:00 Dönül Dağı
    04:30 Hayatımın Neşesi
    06:10 Kapanış

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