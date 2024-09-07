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    4. TV yayın akışı 7 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 7 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.09.2024 07:43
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    7 Eylül 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Eylül 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür, Cengizhan Destanı , Bir Gece Masalı , Sen Kimsin, Gönül Dağı, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 7 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 7 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    7 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
    14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
    16:15 Petrol Kralları (Yerli Sinema)
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)
    01:45 23:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)
    03:30 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Benim İçin Üzülme
    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Bir Gece Masalı
    13:00 Alan
    16:00 Bir Gece Masalı
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Gece Masalı
    23:00 Metrodan Kaçış (Yabancı Sinema)
    01:20 Safir
    04:00 Tatar Ramazan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Yumurcağın Küçük Şahit (Yerli Sinema)
    14:45 Yalan
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Cengizhan Destanı
    22:30 Çok Akustik
    00:45 Çok Akustik
    02:30 Güneşi Beklerken
    04:30 Müzik Arası
    05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Kötü Kan
    12:45 Yasak Elma
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kötü Kan
    22:45 Tolgshow Filtresiz
    00:30 Kötü Kan
    03:00 Mucize Doktor
    05:15 Yasak Elma
    06:00 Şahane Hayatım

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    09:30 Sefirin Kızı
    13:00 Aramızda Kalsın
    16:00 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Sen Kimsin (Yerli Sinema)
    22:00 Sen Kimsin (Yerli Sinema)
    00:00 Güzel Köylü
    02:00 Aramızda Kalsın
    03:30 Dürüye'nin Güğümleri
    05:30 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:45 Bir Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:15 Gazete Magazin Yaz
    16:45 Parola Parola
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Parola Parola
    02:45 Gazete Magazin Yaz
    04:45 Yabancı Sinema

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Şehirden Uzakta
    05:50 Beni Böyle Sev
    08:30 Yedi Numara
    09:30 Yeditepe İstanbul
    10:30 Hayallerimin Peşinde
    11:30 Mannu Çanakkale'de (Yerli Sinema)
    13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    14:00 Seksenler
    15:40 Kara Ağaç Destanı
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Kara Ağaç Destanı
    04:20 Seksenler

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