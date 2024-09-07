TV yayın akışı 7 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

7 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

16:15 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)

01:45 23:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)

03:30 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim İçin Üzülme

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Bir Gece Masalı

13:00 Alan

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:00 Metrodan Kaçış (Yabancı Sinema)

01:20 Safir

04:00 Tatar Ramazan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yumurcağın Küçük Şahit (Yerli Sinema)

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Cengizhan Destanı

22:30 Çok Akustik

00:45 Çok Akustik

02:30 Güneşi Beklerken

04:30 Müzik Arası

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kötü Kan

12:45 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kötü Kan

22:45 Tolgshow Filtresiz

00:30 Kötü Kan

03:00 Mucize Doktor

05:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Kimsin (Yerli Sinema)

22:00 Sen Kimsin (Yerli Sinema)

00:00 Güzel Köylü

02:00 Aramızda Kalsın

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:45 Bir Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Şehirden Uzakta

05:50 Beni Böyle Sev

08:30 Yedi Numara

09:30 Yeditepe İstanbul

10:30 Hayallerimin Peşinde

11:30 Mannu Çanakkale'de (Yerli Sinema)

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:00 Seksenler

15:40 Kara Ağaç Destanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kara Ağaç Destanı

04:20 Seksenler