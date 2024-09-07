TV yayın akışı 7 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
16:15 Petrol Kralları (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)
01:45 23:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)
03:30 Petrol Kralları (Yerli Sinema)
06:00 Benim İçin Üzülme
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Bir Gece Masalı
13:00 Alan
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:00 Metrodan Kaçış (Yabancı Sinema)
01:20 Safir
04:00 Tatar Ramazan
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcağın Küçük Şahit (Yerli Sinema)
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı
22:30 Çok Akustik
00:45 Çok Akustik
02:30 Güneşi Beklerken
04:30 Müzik Arası
05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kötü Kan
12:45 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kötü Kan
22:45 Tolgshow Filtresiz
00:30 Kötü Kan
03:00 Mucize Doktor
05:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Kimsin (Yerli Sinema)
22:00 Sen Kimsin (Yerli Sinema)
00:00 Güzel Köylü
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
06:45 Bir Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Şehirden Uzakta
05:50 Beni Böyle Sev
08:30 Yedi Numara
09:30 Yeditepe İstanbul
10:30 Hayallerimin Peşinde
11:30 Mannu Çanakkale'de (Yerli Sinema)
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:00 Seksenler
15:40 Kara Ağaç Destanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç Destanı
04:20 Seksenler