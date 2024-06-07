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    4. TV yayın akışı 7 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 7 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 07:29
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    7 Haziran 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Haziran 2024 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Morbius, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı, Gaddar ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 7 Haziran 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 7 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 7 Haziran Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Mayıs Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Haziran 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    7HAZİRAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Bahar
    02:45 Sandık Kokusu
    04:30 Baba

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Morbius (Yabancı Sinema)
    22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
    00:30 Morbius (Yabancı Sinema)
    02:30 Destan
    05:00 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Çok Akustik
    01:30 Güneşin Kızları
    04:30 Tatlı İntikam

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:45 İlk Bakış
    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Gaddar
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Gaddar
    00:00 Orta Sayfa
    01:45 Mucize Doktor
    04:15 Yaz Şarkısı
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:15 İstanbullu Gelin
    03:00 Baba Ocağı
    05:00 Güzel Köylü
    06:30 Pulsar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Aramızda Kalmasın
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    07:10 Kara Tahta
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:30 Gönül Dağı
    17:45 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Ağaç Destanı
    00:10 Sen Türkülerini Söyle
    03:30 Gönül Dağı

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