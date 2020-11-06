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TV yayın akışı 7 Kasım 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

06.11.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 7 Kasım 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

7 Kasım Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Kasım Cumartesi akşamı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster, Sadakatsiz Zümrüdüanka, MasterChef Türkiye ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 7 Kasım TV yayın akışı...

Haftasonunu evinde keyifle geçirmek isteyen televizyon izleyicileri 7 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Kasım Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 KASIM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
02:45 Alev Alev
04:45Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kediler ve Köpekler (Yabancı Sinema)
11:50 Kuruluş Osman
15:25 Hercai
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02:20 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Çarkıfelek
16:30 Kung Fu Panda 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sadakatsiz
22:45 Bir Nefes Yeter
00:45 Bir Nefes Yeter
03:15 Müzik Arası
04:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka (Yeni Bölüm)
00:15 25 Litre: Suyun Peşinde
01:00 Çocukluk
03:00 Bay Yanlış
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Afacan Beşler
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)
22:45 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)
00:30 Yerli Dizi (Tekrar)
05:15 Afacan Beşler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 MasterChef Türkiye
12:45 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:20 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
10:10 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
11:15 Yedi Numara
12:15 Tövbeler Olsun
15:30 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
02:10 Yerçekimi (Yabancı Sinema)
03:30 Fazlası Zarar

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