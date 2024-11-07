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  4. TV yayın akışı 7 Kasım 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Kasım 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.11.2024 09:13
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7 Kasım 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Kasım Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Önemsiz Biri, Aile Arasında, Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı,Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1, NOW yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 7 Kasım 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Kasım Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Kasım Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 7 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Kasım Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Kasım Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 KASIM 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:00 Kalpazan

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Önemsiz Biri (Yabancı Sinema)
21:45 Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi (Yabancı Sinema)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Önemsiz Biri (Yabancı Sinema)
03:00 Ateş Kuşları
05:40 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Mutfağı
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yalan
03:00 Güllerin Savaşı
05:00 Poyraz Karayel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)
22:45 Aile Arasında (Yerli Sinema)
01:30 Güzel Köylü
04:00 Baba Ocağı
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Maç Önü
20:45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı
23:00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı
01:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:25 Masumlar Apartmanı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
02:30 Gizli Bahçe
05:00 Kefaret
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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