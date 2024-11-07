TV yayın akışı 7 Kasım 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Kasım Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Kasım Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 7 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Kasım Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Kasım Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

7 KASIM 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 Kalpazan

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Önemsiz Biri (Yabancı Sinema)

21:45 Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi (Yabancı Sinema)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Önemsiz Biri (Yabancı Sinema)

03:00 Ateş Kuşları

05:40 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Mutfağı

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yalan

03:00 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)

22:45 Aile Arasında (Yerli Sinema)

01:30 Güzel Köylü

04:00 Baba Ocağı

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Maç Önü

20:45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı

23:00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı

01:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:25 Masumlar Apartmanı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

02:30 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce