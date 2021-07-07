TV yayın akışı 7 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *7 Temmuz TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar (Yeni Bölüm)

23:30 IP Man 3 (Yabancı Sinema)

01:45 IP Man 3 (Yabancı Sinema)

03:45 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Kırınca

22:35 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Yabancı Sinema)

01:40 Akıncı

04:40 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers (Yabancı Sinema)

23:15 Transformers (Yabancı Sinema)

02:00 Yalan Dünya

03:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Oluversin Gari

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)

00:15 Kefaret

02:45 Son Yaz

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:10 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar (Yabancı Sinema)

23:15 Kazara Aşk

01:40 Görevimiz Tehlike: Yansımalar (Yabancı Sinema)

04:10 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:50 Vuslat

10:25 Tozkoparan

12:10 Gönül Dağı

15:20 Masumlar Apartmanı

20:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 Yarı Final İngiltere-Danimarka

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:05 Masumlar Apartmanı



