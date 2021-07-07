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TV yayın akışı 7 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

07.07.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Temmuz 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Temmuz 2021 Çarşamba Cam Tavanlar, Transformers, MasterChef Türkiye, Sen Çal Kapımı, Şans Kapıyı Çalınca, Görevimiz Tehlike: Yansımalar ve EURO 2020 Yarı Final İngiltere-Danimarka ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Temmuz TV yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *7 Temmuz TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar (Yeni Bölüm)
23:30 IP Man 3 (Yabancı Sinema)
01:45 IP Man 3 (Yabancı Sinema)
03:45 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şans Kapıyı Kırınca
22:35 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Yabancı Sinema)
01:40 Akıncı
04:40 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers (Yabancı Sinema)
23:15 Transformers (Yabancı Sinema)
02:00 Yalan Dünya
03:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Oluversin Gari
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Kefaret
02:45 Son Yaz
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:10 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar (Yabancı Sinema)
23:15 Kazara Aşk
01:40 Görevimiz Tehlike: Yansımalar (Yabancı Sinema)
04:10 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Vuslat
10:25 Tozkoparan
12:10 Gönül Dağı
15:20 Masumlar Apartmanı
20:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Yarı Final İngiltere-Danimarka
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:05 Masumlar Apartmanı


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atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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