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TV yayın akışı 7 Temmuz 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

07.07.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Temmuz 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Temmuz 2023 Cuma akşamı Sakar Şakir, Düşüş, Terminatör: Kara Kader, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 7 Temmuz 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Temmuz 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Temmuz 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 TEMMUZ 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
23:45 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
01:30 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
03:00 Maviye Sürgün
05:15 Yeşil Vadi’nin Kızları

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
16:00 Üvey Anne
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı Sinema)
22:20 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
00:40 Vermem Seni Ellere
03:40 Arabulucu (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
23:15 Düşüş (Yabancı Sinema)
01:15 Düşüş (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Kısmet
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
02:15 Eşim Benzerim Yok
04:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sefirin Kızı
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 İbo Show
02:00 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Hayatımın Neşesi
02:00 Kalk Gidelim
04:00 Seksenler
05:20 Kapanış

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