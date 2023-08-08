TV yayın akışı 8 Ağustos 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 8 Ağustos Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
23:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
01:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
02:45 Hasret
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Göktaşı (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Üvey Anne
03:25 Vermem Seni Ellere
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da (Yerli Sinema)
22:15 Bizim Hoca: Bezdum Da (Yerli Sinema)
00:15 Dönence
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
23:00 Ruhun Duymaz
01:45 Eşim Benzerim Yok
04:15 Kısmet
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
11:15 Çöp Adam
13:40 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)
22:00 Baskın Günü (Yabancı Sinema)
23:45 Kuşatma (Yabancı Sinema)
01:45 Baskın Günü (Yabancı Sinema)
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Aramızda Kalsın
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İste Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:25 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
11:40 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:40 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)
02:10 Diriliş Ertuğrul
04:10 Şehirden Uzakta
06:30 Kapanış