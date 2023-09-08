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    4. TV yayın akışı 8 Eylül 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 8 Eylül 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    08.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    8 Eylül 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Eylül 2023 Cuma akşamı Atla Gel Şaban, Arka Sokaklar, Sil Baştan Kaynana, MasterChef Türkiye All Star, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi ve Ateş Kuşları programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 8 Eylül 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 8 Eylül CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 8 Eylül Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Eylül 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    8 EYLÜL 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
    21:45 Av (Yabancı Sinema)
    23:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
    01:45 Av (Yabancı Sinema)
    03:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Mutfak Bahane
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    05:30 Mutfak Bahane

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Dilek Taşı
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Dilek Taşı
    02:30 Çemberimde Gül Oya
    04:30 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Mucize Doktor
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Bu Tabak Kimin?
    19:00 Fox Ana Haber
    20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema)
    01:00 Bu Tabak Kimin?
    03:15 En Hamarat Benim
    05:45 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:00 Yalı Çapkını
    19:00 Star Haber
    20:00 Yalı Çapkını
    23:15 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
    01:15 Kiralık Aşk
    02:45 Erkenci Kuş
    04:45 Yüksek Sosyete

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    04:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:00 Adını Sen Koy
    07:15 Kalk Gidelim
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    16:10 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Hayatımın Neşesi
    21:45 UEFA Euro Elemeleri "Türkiye-Ermenistan"
    23:45 Benim Güzel Ailem
    02:45 Diriliş Ertuğrul
    04:40 Seksenler
    06:20 Kapanış


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