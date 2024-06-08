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    4. TV yayın akışı 8 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 8 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.06.2024 07:43
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    8 Haziran 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Haziran 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Kardeşlerim, Patron Mutlu Son İstiyor, Gönül Dağı, Sen Çal Kapımı ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 8 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 8 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 1 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 8 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Haziran 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    8 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bahar
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
    15:00 Bahar
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:30 Bahar
    04:00 Baba

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:35 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
    15:30 Kuruluş Osman
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
    02:30 Denizden Gelen (Yerli Sinema)
    04:30 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Arka Sokaklar
    16:00 Taş Kağıt Makas
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yalan
    22:45 Arka Sokaklar
    02:00 Talihsiz Yavrum (Yerli Sinema)
    03:30 Müzik Arası
    04:30 Tatlı İntikam

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Yasak Elma
    16:15 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı
    23:30 Yabani
    02:15 Mucize Doktor
    04:45 Yaz Şarkısı
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
    10:30 Hanım Köylü
    13:20 Yerli Dizi Tekrarı
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
    22:15 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:15 Baba Ocağı
    06:30 Pulsar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Eski Dost (Yabancı Sinema)
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    02:30 Yabancı Sinema
    05:00 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:00 Beni Böyle Sev
    09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
    10:30 Hayallerinin Peşinde
    11:40 Kara Ağaç Destanı
    14:40 Teşkilat
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Kara Ağaç Destanı
    04:20 Yaşam Başka Yerde

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