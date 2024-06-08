TV yayın akışı 8 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 1 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 8 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Haziran 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

8 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:00 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:35 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

15:30 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)

02:30 Denizden Gelen (Yerli Sinema)

04:30 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

22:45 Arka Sokaklar

02:00 Talihsiz Yavrum (Yerli Sinema)

03:30 Müzik Arası

04:30 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:30 Yabani

02:15 Mucize Doktor

04:45 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

13:20 Yerli Dizi Tekrarı

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

22:15 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:15 Baba Ocağı

06:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Eski Dost (Yabancı Sinema)

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Yabancı Sinema

05:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Beni Böyle Sev

09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:40 Kara Ağaç Destanı

14:40 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kara Ağaç Destanı

04:20 Yaşam Başka Yerde







