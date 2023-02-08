TV yayın akışı 8 Şubat 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Şubat Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 8 Şubat Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Şubat Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:15 Show Ana Haber (Deprem Özel)

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayın

02:00 Baba

04:30 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 A Haber Deprem Özel

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 ATV- A Haber Deprem Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 ATV Deprem Özel

21:00 ATV- A Haber Deprem Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Son Durum (Deprem Özel)

11:00 Kanal D Haber Gün Arası

12:30 Son Durum (Deprem Özel)

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Yerli Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

18:00 Star Ana Haber

20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 TV8-NTV Ortak Yayın (Deprem Özel)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:35 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 TRT Haber Ortak Yayını

05:40 Kapanış



