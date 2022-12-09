TV yayın akışı 9 Aralık 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Aralık Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Aralık Cuma kanalların yayın akışında neler var? 9 Aralık Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Aralık Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Aralık 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Aralık Kasım Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

9 ARALIK 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

01:45 O Kız

03:30 Gelinim Mutfakta

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

17:00 Kayhan (Yerli Sinema)

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 En Hamarat Benim

04:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Yerli Sinema Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Toprak İle Fidan

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:00 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:50 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Hırvatistan-Brezilya”

20:00 Gönül Dağı Özel

22:00 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Hollanda-Arjantin”

00:00 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)

02:20 Yeşil Deniz

04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:20 Kapanış



