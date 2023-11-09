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    4. TV yayın akışı 9 Kasım 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Kasım 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    09.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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    9 Kasım 2023 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Kasım Perşembe akşamı Bir Derdim Var, Aldatmak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Kasım Perşembe TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 9 Kasım Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Kasım Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 9 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Kasım Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Kasım Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    9 KASIM 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Aldatmak
    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
    01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:50 Mutfak Bahane
    05:50 Cennetin Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    18:20 Kanal D Ana Haber
    20:00 Bir Derdim Var
    22:00 Bir Derdim Var
    00:30 Bir Derdim Var
    02:00 Aşk ve Umut
    03:30 Poyraz Karayel
    05:15 Güneşi Beklerken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Hudutsuz Sevda
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Hudutsuz Sevda
    00:00 Şahane Hayatım
    02:30 Senden Daha Güzel
    04:45 Aşk Yeniden
    06:00 Yaz Şarkısı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Sakla Beni
    20:00 Sakla Beni
    03:00 Güzel Köylü
    05:00 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    04:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:40 İncir Ağacı
    06:50 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    14:50 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
    00:10 Yerli Dizi
    02:50 Seksenler
    03:30 Diriliş Ertuğrul
    05:30 Kapanış

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