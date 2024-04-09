TV yayın akışı 9 Nisan 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Nisan Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Nisan Salı kanalların yayın akışında neler var? 9 Nisan Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Nisan Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Nisan Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

9 NİSAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Güzel Günler (Yerli Sinema)

10:30 Sultan (Yerli Sinema)

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:15 Sandık Kokusu

02:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)

22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

01:50 Aquaman (Yabancı Sinema)

04:30 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:59 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

22:20 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

00:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)

02:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)

04:45 Bodrum Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

13:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

07:00 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kod Adı Kırlangıç

17:00 Lingo Türkiye

18:10 Ramazan Sevinci

19:50 Ana Haber

20:20 İddiaların Aksine

20:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:00 Kara Ağaç Destanı

02:30 Lingo Türkiye

03:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

06:10 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Kızıl Goncalar

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 Korkma Ben Yanındayım

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)

22:30 Yabani

01:30 Kızıl Goncalar

04:00 Kefaret







