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    4. TV yayın akışı 9 Nisan 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Nisan 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 07:23
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    9 Nisan 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Nisan Salı Bahar, Eltilerin Savaşı, Aquaman, Dedemin Fişi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Çakallarla Dans 6 ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 9 Nisan Salı 2024 TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 9 Nisan Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Nisan Salı kanalların yayın akışında neler var? 9 Nisan Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Nisan Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Nisan Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    9 NİSAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Güzel Günler (Yerli Sinema)
    10:30 Sultan (Yerli Sinema)
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Bahar
    23:15 Sandık Kokusu
    02:15 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuruluş Osman
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
    22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
    01:50 Aquaman (Yabancı Sinema)
    04:30 Mutfak Bahane

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:59 Baht Oyunu
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
    22:20 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
    00:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)
    02:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)
    04:45 Bodrum Masalı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
    22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
    00:30 Yerli Dizi Tekrarı
    03:00 Aramızda Kalsın
    05:00 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    13:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:15 Aramızda Kalmasın

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    07:00 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Kod Adı Kırlangıç
    17:00 Lingo Türkiye
    18:10 Ramazan Sevinci
    19:50 Ana Haber
    20:20 İddiaların Aksine
    20:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
    00:00 Kara Ağaç Destanı
    02:30 Lingo Türkiye
    03:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
    06:10 Kapanış

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Kızıl Goncalar
    12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
    12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
    13:45 Korkma Ben Yanındayım
    16:30 Yabani
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)
    22:30 Yabani
    01:30 Kızıl Goncalar
    04:00 Kefaret

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