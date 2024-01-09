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    4. TV yayın akışı 9 Ocak 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Ocak 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    09.01.2024 07:25 | Son Güncelleme:
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    9 Ocak 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Ocak Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Eyvah Eyvah 2, Evde Tek Başına 2, Yabani ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , Fox TV yayın akışı nasıl? İşte 9 Ocak Salı 2024 TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 9 Ocak Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ocak Salı kanalların yayın akışında neler var? 9 Ocak Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, Fox TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Aralık Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ocak Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    9 OCAK 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kızılcık Şerbeti
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aile
    00:15 Ne Gemiler Yaktım
    03:00 Aile
    05:30 Sandık Kokusu

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    00:20 Safir
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Güneşi Beklerken
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Yerli Dizi
    03:00 Gelinim Mutfakta
    05:00 Dönence

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
    22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Aşka Düşman
    03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    05:45 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    14:40 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Evde Tek Başına 2 (Yabancı Sinema)
    22:30 Çanakkale Yolun Sonu (Yerli Sinema)
    00:40 Gönül Dağı
    03:30 Seksenler
    05:10 Kapanış

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Yabani
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Yabani
    00:00 Şahane Hayatım
    02:45 Adım Farah
    05:00 Kefaret
    06:00 Her Yerde Sen

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