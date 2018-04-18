MAGAZİN

TV yıldızı Lauren Goodger itiraf etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

TV yıldızı önce itiraf etti sonra da kendini böyle savundu.

Günümüzün en yaygın sosyal medya araçlarından biri Instagram. Hem ünlüler hem de sıradan insanlar çektikleri boy boy pozlarını bu medya aracılığıyla paylaşıyor.

Pekçoğu da fotoğraflarını yayına vermeden önce filtreleyip, çeşitli uygulamalar da kullanarak olabildiğince kusursuz hale getiriyor.

Herkes yapıyor ne var bunda!

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İşte bunlardan biri de İngiliz TV yıldızı Lauren Goodger. 31 yaşındaki Goodger, Instagram paylaşımlarında görüntüsünün üzerinde oynamalar yaparak "kendini incelttiği" iddialarını önce uzun süre yalanladı ama sonunda itiraf etti.
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Lauren Goodger, köşe yazarı olduğu gazetede kendisine yöneltilen "fotoğraflarını elden geçiriyor" iddialarını dolaylı yoldan kabul etti.
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Goodger yazısında " Bir sürü insan fotoğraflarını elden geçiriyor" satırlarına yer verdi. 
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 Goodger kendisini suçlayanlara "Tanrı aşkına, Kardashianlar bile kendi fotoğraflarını elden geçirip edit ediyorlar" yazarak yanıt verdi.
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Goodger, kendisinin de fotoğraflarını "nadir" olarak edit ettiğini belirterek "Her zaman söylediğim gibi bir fotoğrafın güzel çıkması için açı, ışık çok önemli unsurlar" diye yazdı.
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Hayranları Lauren Goodger'i bütün pozlarını editleyerek, görüntüsünün belirli bölgelerini incelterek paylaşmakla suçlanmıştı. Kanıt olarak da Goodger'in belini acemice incelttiği bu pozu gösterilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Lauren Goodger ınsatgram

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