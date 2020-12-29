TV8 Kırmızı Oda'ya bomba rakip geliyor!

Her bölümde yeni hikayeler ve yeni oyuncularla seyirciyi ekrana kilitleyen sevilen dizi Kırmızı Oda'ya bomba rakip geliyor.

Reyting rekorları kıran dizi yapımcılarını harekete geçirdi. 30 Ocak'ta yayın hayatı başlamaya hazırlanan Gain medyanın Kırmızı Oda'ya rakip olacak dizisi gündem oldu.

Gain'in iddialı projesi olan ve dikey formatla ekranlara karşısına çıkmaya hazırlanan Terapist dizisinin "Geçmiş asla geçmemiş ve geçmeyecek" sloganıyla yayınlanan afişi ise sosyal medyada dikkat çekti.

KADROSU HAZIR!

Dolunay Soysert, Muhammet Uzuner, İlayda Alişan, Murat Kılıç, Zeynep Çamcı ve Diriliş Ertuğrul'da Vasilyus'u canlandıran Çağdaş Onur Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Terapist dizisi bombs gibi geliyor.

