TV8 yayın akışı 23 Şubat 2023 Perşembe! Trabzonspor Basel maçı kaçta yayınlanacak?

TV8 yayın akışı bu hafta en çok aratılan yayın akışları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ertelenen diziler ve programların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Acun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını açıklamıştı. 23 Şubat Perşembe günü yayınlanacak olan Trabzonspor Basel maçının saati sorgulanıyor. İşte 23 Şubat 2023 Perşembe TV8 yayın akışı...

TV8 YAYIN AKIŞI

01:00 RB Leipzig - Manchester City

02:30 Dizi

07:15 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

12:00 Kırmızı Oda

15:00 Kırmızı Oda

18:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

23:00 FC Basel - Trabzonspor



