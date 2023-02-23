TV8 yayın akışı 23 Şubat 2023 Perşembe! Trabzonspor Basel maçı kaçta yayınlanacak?

TV8 yayın akışı bu hafta en çok aratılan yayın akışları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ertelenen diziler ve programların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Acun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını açıklamıştı. 23 Şubat Perşembe günü yayınlanacak olan Trabzonspor Basel maçının saati sorgulanıyor. İşte 23 Şubat 2023 Perşembe TV8 yayın akışı...
01:00 RB Leipzig - Manchester City
02:30 Dizi
07:15 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
15:00 Kırmızı Oda
18:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
23:00 FC Basel - Trabzonspor