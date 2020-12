TV+'tan tüm kullanıcılarına yeni yıl hediyeleri

- TV+, yeni dizi ve filmleriyle seyircinin tercihi olacak

TV+'a aralık ayında eklenen diziler arasında 2020 Canneseries en iyi dizi ödülünü alan Partisan, Britanya-İrlanda dönemi suç televizyonu draması "Miss Scarlet and the Duke" ve 4 çocuklu yalnız bir kadının yaşadığı paranormal olayları konu alan "The Enfield Haunting" yer alıyor.

Ocak 2021 itibarıyla birçok yeni içeriğin yüklenecek olmasıyla birlikte 31 Aralık yılbaşı günü "The Sister", "Picnic at Hanging Rock", "Apple Tree Yards" ve "The Young Pope" gibi güçlü diziler de platformda yerlerini alacak.

Bu ay Christopher Nolan'ın 2020 yapımı filmi "Tenet", Darin Scott yönetmenliğindeki bilim kurgu korku filmi "Deep Blue Sea 2", hem gerçek hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatan "I Kill Giants" ile Türk yapımı "Sibel", platformun yeni filmleri arasında yer alıyor.

Ayrıca, Sherlock Holmes oyuncularının başrollerini paylaştığı komedi filmi "Holmes & Watson", gerilim filmi "The Bad See", tedavi edilemez bir hastalıktan tedavi edilen genç kızın gerçek hikayesini anlatan "Miracles from heaven" ve DC Comics ile Lego markalarına dayanan aksiyon-macera komedisi "Lego Dc Comics Super Heroes: The Flash" da aralık ayında platforma eklenen filmlerden.