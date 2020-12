Twistzz ile Team Liquid'in yolları ayrıldı

Twistzz'in Team Liquid macerası sona erdi. Twistzz, IEM Global Challenge'teki büyük final sonrası verdiği bir röportajda ayrılığı doğruladı. 21 yaşındaki profesyonel espor oyuncusunun kararı Team Liquid'in Twitter hesabına da yansıdı.

Team Liquid, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Russel van Dulken'e veda etti. Twistzz'e teşekkür eden ekibe ek olarak, Astralis CS:GO takımının resmi Twitter hesabı da Twistzz’e mücadele için teşekkür edip iyi şanslar dileğinde bulundu.

Thank you for all the battles @Twistzz. ????



Good luck. ????