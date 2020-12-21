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Twistzz ile Team Liquid'in yolları ayrıldı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 21.12.2020 17:44 | Son Güncelleme:
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Twistzz ile Team Liquid'in yolları ayrıldı

21 yaşındaki profesyonel espor oyuncusu Twistzz Team Liquid'ten ayrıldı. Russel van Dulken ya da bilinen adıyla Twistzz, verdiği bir röportaj ile ayrılık kararını açıklarken, Twitter'dan da oyuncunun ayrılığına dair paylaşımlar yapıldı.

Twistzz'in Team Liquid macerası sona erdi. Twistzz, IEM Global Challenge'teki büyük final sonrası verdiği bir röportajda ayrılığı doğruladı. 21 yaşındaki profesyonel espor oyuncusunun kararı Team Liquid'in Twitter hesabına da yansıdı.

TEAM LİQUİD'TEN TWİSTZZ'E VEDA

Team Liquid, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Russel van Dulken'e veda etti. Twistzz'e teşekkür eden ekibe ek olarak, Astralis CS:GO takımının resmi Twitter hesabı da Twistzz’e mücadele için teşekkür edip iyi şanslar dileğinde bulundu.

TWİSTZZ'İN YERİNİ KİM ALACAK?

Russel Van Dulken’ın yani Twistzz'in ayrılık kararı ile Team Liquid'ta yerini alacak kişinin ismi de konuşulmaya başlandı. İddialara göre Twistzz'in yerini Brezilyalı CS:GO oyuncusu FalleN olacak. Ancak bu transfer henüz resmileşmiş değil.

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