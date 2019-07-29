Twitch ve Duolingo dil öğrenmeyi kolaylaştıracak

Şirketler genellikle iletişime daha açık olan kişileri bünyelerine katmak istiyor. Bunun farkında olan bazı çalışanlar, iletişim becerilerinin en üst noktalarından bir tanesi olan yabancı dil yeterliliğine ulaşmak istiyor. Bu sayede çalışma adayları, iletişime ve kendisini geliştirmeye açık olduğunu gösteriyor. Ancak dil öğrenme süreci için insanlar yurtdışına dahi gitmek zorunda kalabiliyor.

Bir dili öğrenmenin; sosyalleşmek, konuşmak, okumak gibi çeşitli yöntemleri bulunuyor. Bu tarz çalışma şekilleri sayesinde, öğrenmeye çalıştığınız dil çok daha kalıcı bir şekilde beynimize yerleşiyor. Ancak bazıları için bunlara ulaşmak pek kolay olmuyor. Duolingo ve Twitch işte tam da bunun için biraraya geldi.

Duolingo uygulaması, Twitch platformunda onaylı yayıncılara yer verecek. Bu kişiler 12 farklı kategoride kullanıcılara dil konusunda bazı pratikler yapacak. Böylece pratik yapma imkanı bulunmayanlar da ingilizce ile ilgili pratik yapma imkânına kavuşacak.

Bu ortaklık şu an için; İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çince, Japonca, Portekizce ve Arapça dillerini kapsayacak. Daha sonradan bu dillerin artırılacağı ifade edildi. Peki sizce de bu ortaklık, dil öğrenimi konusunda gerçekten başarıyı yakalayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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