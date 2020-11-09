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Twitch yayıncısı Felix ''xQc'' Lengyel, Exitlude için gözünü kararttı!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

Twitch'te yayınlar yapan Felix ''xQc'' Lengyel, telif hakkı yüzünden Exitlude isimli şarkıyı kullanamayınca gözünü kararttı. xQc, The Killers grubuyla iletişime geçerek yayınlarının sonunda kullandığı Exitlude parçasının telif haklarını satın almaya karar verdi. Felix ''xQc'' Lengyel, grubun isteyeceği tahmini rakamı ise Twitch'teki izleyicilerine sordu.

Twitch yayıncısı Felix ''xQc'' Lengyel, Exitlude için gözünü kararttı!

Twitch yayıncıları şu sıralar telif hakkı konusunda bazı sorunlar yaşıyorlar. Telif sorununu düşünmeden ünlü grupların, ünlü müzisyenlerin şarkılarını kullanan Twitch yayıncıları, Twitch'in bu konudaki yaptırımlarıyla birlikte telif engelleriyle karşılaşıyor. Bu isimlerden biri Felix ''xQc'' Lengyel. Twitch yayınlarında genelde Overwatch oynayan xQc, yayınlarının sonunda ise The Killers grubunun başarılı şarkısı Exitlude'u kullanıyor. Fakat bu şarkı, Twitch'in telif hakkı yaptırımlarına takılıyor ve bu yüzden xQc için yayın sonu geleneği haline gelen şarkı kullanılamıyor. Felix ''xQc'' Lengyel ise artık bu duruma dayanamadığı için değişimi başlatmak istiyor. Tabi ki uygun bir bedelle.

FELİX ''XQC'' LENGYEL EXİTLUDE'UN TELİF HAKKINI SATIN ALMAK İSTİYOR

xQc, yine yaptığı bir yayında Exitlude şarkısının telif hakkını satın almayı planladığını açıkladı. Ne kadar olursa olsun bedel ödemeye hazır olduğunu söyleyen xQc, The Killers grubuna tweet atıp, teklifini ileteceğini belirtti. Ünlü yayıncı Twitch'teki yayınında ise izleyicilerine grubun ne kadar ücret isteyeceğine dair bir soru da sordu ve onların ücreti tahmin etmelerini istedi. Oldukça uçuk tahminler olduğu gibi, komikli şakalı tahminler de izleyici tahminleri arasında yer aldı.

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SOUNDTRACK BY TWİTCH ŞİMDİLİK İLGİ ÇEKMEDİ

Soundtrack by Twitch Twitch tarafından, yayıncıların telifsiz müzikler kullanması için beta sürüm olarak açılmış bir kütüphane. Ancak Felix ''xQc'' Lengyel gibi yayıncılar, görünüşe göre popüler ve özel müzikleri kullanmaya devam etmek istedikleri için şimdilik bu kütüphanede yer alan müzikler kendilerinin ilgisini çekmedi. Sonuçta bunun bir bedeli olarak telif hakkı sorunlarıyla karşı karşıya kaldılar. Fakat xQc için görünüşe göre işler değişecek. Telif ücreti ödendiğinde, xQc yayınlarının sonu yine eskisi gibi Exitlude şarkısı ile bitecek. Tabi xQc'nin telif ücretini ödeme konusunda ne kadar kararlı olduğu da bu noktada önemli.

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