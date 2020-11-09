Twitch yayıncısı Felix ''xQc'' Lengyel, Exitlude için gözünü kararttı!

Twitch yayıncıları şu sıralar telif hakkı konusunda bazı sorunlar yaşıyorlar. Telif sorununu düşünmeden ünlü grupların, ünlü müzisyenlerin şarkılarını kullanan Twitch yayıncıları, Twitch'in bu konudaki yaptırımlarıyla birlikte telif engelleriyle karşılaşıyor. Bu isimlerden biri Felix ''xQc'' Lengyel. Twitch yayınlarında genelde Overwatch oynayan xQc, yayınlarının sonunda ise The Killers grubunun başarılı şarkısı Exitlude'u kullanıyor. Fakat bu şarkı, Twitch'in telif hakkı yaptırımlarına takılıyor ve bu yüzden xQc için yayın sonu geleneği haline gelen şarkı kullanılamıyor. Felix ''xQc'' Lengyel ise artık bu duruma dayanamadığı için değişimi başlatmak istiyor. Tabi ki uygun bir bedelle.

FELİX ''XQC'' LENGYEL EXİTLUDE'UN TELİF HAKKINI SATIN ALMAK İSTİYOR

xQc, yine yaptığı bir yayında Exitlude şarkısının telif hakkını satın almayı planladığını açıkladı. Ne kadar olursa olsun bedel ödemeye hazır olduğunu söyleyen xQc, The Killers grubuna tweet atıp, teklifini ileteceğini belirtti. Ünlü yayıncı Twitch'teki yayınında ise izleyicilerine grubun ne kadar ücret isteyeceğine dair bir soru da sordu ve onların ücreti tahmin etmelerini istedi. Oldukça uçuk tahminler olduğu gibi, komikli şakalı tahminler de izleyici tahminleri arasında yer aldı.