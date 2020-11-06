Yılın espor takımı ödülünü aldı

YILIN ESPOR TAKIMI 1907 FENERBAHÇE ESPOR

Espor kategorisinde Yılın Takımı ödülünü alan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Ödülü almak için ise sahneye 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra çıktı. Afra konuşmasında ''Espor geleceğin sporu, gençlerin sporu. Bu ödülü 64 kişilik bir ekip için teslim alıyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun.'' ifadelerini kullandı. Sina Afra, Twitter'dan ödül için bir paylaşım da yaptı.