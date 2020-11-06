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Yılın espor takımı ödülünü aldı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni düzenlendi. Törende espor kategorisinde yılın takımı ödülü de sahibini buldu. 1907 Fenerbahçe Espor yılın espor takımı seçildi.

Yılın espor takımı ödülünü aldı
  1. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni gerçekleştirildi. Törende spor dünyasından birçok isim ve takım ödül aldı. Espor kategorisinde ise yılın en iyi takımı ödüle layık görüldü.

    YILIN ESPOR TAKIMI 1907 FENERBAHÇE ESPOR

    Espor kategorisinde Yılın Takımı ödülünü alan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Ödülü almak için ise sahneye 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra çıktı. Afra konuşmasında ''Espor geleceğin sporu, gençlerin sporu. Bu ödülü 64 kişilik bir ekip için teslim alıyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun.'' ifadelerini kullandı. Sina Afra, Twitter'dan ödül için bir paylaşım da yaptı.

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1907 Fenerbahçe Espor League Of Legends, FIFA 20, FIFA 21, APEX, NBA 2K21 ve PUBG oyunlarında aktif olarak yer alıyor.

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