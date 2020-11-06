Yılın espor takımı ödülünü aldı

Espor kategorisinde Yılın Takımı ödülünü alan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Ödülü almak için ise sahneye 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra çıktı. Afra konuşmasında ''Espor geleceğin sporu, gençlerin sporu. Bu ödülü 64 kişilik bir ekip için teslim alıyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun.'' ifadelerini kullandı. Sina Afra, Twitter'dan ödül için bir paylaşım da yaptı.
Bu sene 66. düzenlenen "Milliyet Yılın Spor ödüllerinde" @FBespor takımı yılın Espor takımı seçildi. @Fenerbahce @1907FBD ???????? pic.twitter.com/lCr3NFJydM— Sina Afra (@SinaAfra) November 4, 2020
1907 Fenerbahçe Espor League Of Legends, FIFA 20, FIFA 21, APEX, NBA 2K21 ve PUBG oyunlarında aktif olarak yer alıyor.
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