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Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü? Erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi

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TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde dünya çapında yaşanan Twitter'a erişim sorunuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hesaplarına giremeyen sosyal medya kullanıcıları 'Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü?' sorularına yanıt ararken, sosyal medya devinden açıklama geldi.

Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü? Erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi

Popüler sosyal medya platformu Twitter’da bir süredir tweet paylaşmakta sorun yaşanıyor.

Dünya genelinde pek çok kullanıcı yaşadıkları bu sorunu diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyor.

Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar, tweet atmakta, bildirim almada, tweet'leri görüntülemede sorun yaşıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtiyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Twitter kanadından yapılan açıklamada sorunun varlığı kabul edildi. Aynı açıklamada platformun en kısa sürede sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi adın çalışıldığının altı çizildi.

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