Twitter'da seks videolarını beğenen Samuel L. Jackson gündem yarattı

Jackson'ın 9 milyondan fazla takipçisinin olduğu onaylı Twitter hesabından mastürbasyon ve sert cinsel ilişki videoları beğendiği görüldü.

Pek çok kullanıcı, Twitter'daki beğenileri herkesin görebildiğini söylemek için ünlü oyuncuya tweet atmaya başladı ve Samuel L. Jackson'ın adı kısa sürede platformun Trend Topic listesine yerleşti.

Birisi, "Samuel L. Jackson'ın neden trendlerde olduğunu merak etmiştim, maalesef anladım…" yazdı.

Başka bir kullanıcı da Jackson'ı etiketleyerek "Selam dostum. Haberin olsun, beğenilerin kamuya açık ve herkes onları görebiliyor" diye tweet attı.



Jackson'ı savunup bunun kimseyi ilgilendirmemesi gerektiğini savunanlar da oldu. Bir kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

Samuel L. Jackson'ın porno içerikleri beğendiğini gördüyseniz tek yapmanız gereken kendi işinize bakmak.



Bir başkası da, "Jackson'ın öldüğünü sandım, meğer sadece porno beğendiği ortaya çıkmış. Bırakın yaşlılığında azgınlığını rahatça yaşasın!" diye tepkisini belirtti.

