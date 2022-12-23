MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Twitter'da seks videolarını beğenen Samuel L. Jackson gündem yarattı

Twitter'da seks videolarını beğenen Samuel L. Jackson gündem yarattı

23.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Samuel L. Jackson, Twitter'da beğendiği gönderileri fark eden hayranlarını şoke etti. Çarşamba günü (21 Aralık) 74 yaşına giren Jackson'ın Twitter'da beğendiği pornografik içerikler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Twitter'da seks videolarını beğenen Samuel L. Jackson gündem yarattı

Jackson'ın 9 milyondan fazla takipçisinin olduğu onaylı Twitter hesabından mastürbasyon ve sert cinsel ilişki videoları beğendiği görüldü.

Pek çok kullanıcı, Twitter'daki beğenileri herkesin görebildiğini söylemek için ünlü oyuncuya tweet atmaya başladı ve Samuel L. Jackson'ın adı kısa sürede platformun Trend Topic listesine yerleşti.

avalon-0666991292

Birisi, "Samuel L. Jackson'ın neden trendlerde olduğunu merak etmiştim, maalesef anladım…" yazdı.

Başka bir kullanıcı da Jackson'ı etiketleyerek "Selam dostum. Haberin olsun, beğenilerin kamuya açık ve herkes onları görebiliyor" diye tweet attı.

avalon-0730416894
Jackson'ı savunup bunun kimseyi ilgilendirmemesi gerektiğini savunanlar da oldu. Bir kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

Samuel L. Jackson'ın porno içerikleri beğendiğini gördüyseniz tek yapmanız gereken kendi işinize bakmak.
avalon-0666992312

Bir başkası da, "Jackson'ın öldüğünü sandım, meğer sadece porno beğendiği ortaya çıkmış. Bırakın yaşlılığında azgınlığını rahatça yaşasın!" diye tepkisini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belgesel tepkisi! "İhanete uğramış gibi hissediyorum"Belgesel tepkisi! "İhanete uğramış gibi hissediyorum"
Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'
Ünlü ilahiyatçı "Eşlerin birbirine çıplak fotoğraf göndermesi günah mı?" sorusuyla çıldırdıÜnlü ilahiyatçı "Eşlerin birbirine çıplak fotoğraf göndermesi günah mı?" sorusuyla çıldırdı
Anahtar Kelimeler:
Samuel L. Jackson Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyanın diline düştü! ''Domatese basmış gibi''

20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyanın diline düştü! ''Domatese basmış gibi''

Zincir markette büyük şok! Çocukların da hayatı tehlikedeydi

Zincir markette büyük şok! Çocukların da hayatı tehlikedeydi

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı!

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.