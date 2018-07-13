Twitter'daki temizlik Türk ünlüleri de etkiledi! En çok onlar kaybetti

Sosyal paylaşım platformu Twitter'ın sahte hesapları tespit ederek takipçi listerinden çıkarması sonucu bazı ünlülerin takipçi sayısında düşüş oldu. En çok takipçi sayısına sahip kullanıcısı ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı. Perry'nin takipçi sayısı 107 milyon oldu. Reality Show programı ile adını duyuran Kim Kardashian, 1.7 milyon kullanıcı kaybetti.
Twitter temizlik operasyonunun "güven yaratmak üzere süren küresel çabanın" bir parçası olduğunu ve kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı.
Twitter'in yeni kararı Türk ünlüleri de etkiledi. Tarkan'ın kaybı 73 bin olurken, Demet Akalın 136 bin, Nihat Doğan 228 bin, Şahan Gökbakar 52 bin takipçi kaybetti. İşte Türk ünlülerin kaybettikleri takipçi sayıları:
Mert Fırat 165 bin
Fahriye Evcen 10 bin
Burak Özçivit 30 bin
Şahan Gökbakar 52 bin
İrem Derici 17 bin
Burak Özçivit 30 bin
Gülben Ergen 100 bin
Okan Bayülgen 146 bin
Demet Akaln 136 bin
Nihat Doğan 228 bin
Doğus 600 bin
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