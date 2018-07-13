MAGAZİN

Twitter'daki temizlik Türk ünlüleri de etkiledi! En çok onlar kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

Twitter'ın sahte hesapları tespit ederek takipçi listerinden çıkarması sonucu bazı ünlülerin takipçi sayısı 2 buçuk milyon düştü.

Twitter'daki temizlik Türk ünlüleri de etkiledi! En çok onlar kaybetti

Sosyal paylaşım platformu Twitter'ın sahte hesapları tespit ederek takipçi listerinden çıkarması sonucu bazı ünlülerin takipçi sayısında düşüş oldu. En çok takipçi sayısına sahip kullanıcısı ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı. Perry'nin takipçi sayısı 107 milyon oldu. Reality Show programı ile adını duyuran Kim Kardashian, 1.7 milyon kullanıcı kaybetti.

Twitter temizlik operasyonunun "güven yaratmak üzere süren küresel çabanın" bir parçası olduğunu ve kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Twitter'in yeni kararı Türk ünlüleri de etkiledi. Tarkan'ın kaybı 73 bin olurken, Demet Akalın 136 bin, Nihat Doğan 228 bin, Şahan Gökbakar 52 bin takipçi kaybetti. İşte Türk ünlülerin kaybettikleri takipçi sayıları:

  • Danla Bilic 14 bin

danla

  • Mert Fırat 165 bin

    • Berna Laçin 3 bin

berna

  • Fahriye Evcen 10 bin

  • Burak Özçivit 30 bin

  • Şahan Gökbakar 52 bin

    • İrem Derici 17 bin

    • Burak Özçivit 30 bin

    • Gülben Ergen 100 bin

    • Hadise 71 bin

hadise

  • Hülya Avşar 106 bin

  • Okan Bayülgen 146 bin

  • Demet Akaln 136 bin

  • Nihat Doğan 228 bin

  • Doğus 600 bin

  • Emre Kaya 792 bin


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