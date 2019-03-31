Mynet Trend

Twitter OLED ekranlı telefonlar için siyah tema tercih edecek

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 31.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

Twitter OLED ekranlı telefonlar için tasarruf sağlamak amacıyla yeni bir tema tercih etti. Twitter’ın iOS işletim sistemi uygulaması, bu sayede hızlı pil tüketiminin önüne geçecek.

Twitter OLED ekranlı telefonlar için siyah tema tercih edecek

Twitter kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de, uygulamanın çok fazla şarj tüketmesiydi. Gelen son bilgilere göre Twitter platformunun siyah tema kullanması, bu problemin büyük ölçüde giderilmesini sağlıyor. Ancak uygulamanın sadece sınırlı bir kesim için gerçekleşeceğini de söylemek gerekiyor.

Hem Android, hem de iOS tabanlı cep telefonlarındaki en büyük problemlerden bir tanesi, genellikle batarya problemi oluyor. Gün içerisinde uygulamaların parlak ekrana sahip olması, ciddi bir şarj tüketimine neden oluyor. Bu nedenle uygulamalar artık, karanlık mod seçeneğine daha fazla yer vermeye başladı.

Ekran karartma özelliğini kullanma ihtimali en düşük platformlardan olan WhatsApp da, bu özelliği yakın bir zamanda kullanmaya başladı. Twitter ise siyah ekran uygulamasını henüz bugün getirebildi.

Twitter kararma özelliği; Apple’ın iPhone X, iPhone Xs ve iPhone Xs Max gibi modellerinde kullanılabiliyor. Bu sayede çok daha uzun sürelere varan bir iPhone kullanımı sizlere eşlik edecek.

Twitter platformunun bu yeni hizmetini beğenip beğenmediğinizi, yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

ZTE ABD yüzünden 1 milyar dolar zarar etti!

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Olay telefon Türkiye'ye uygun fiyatıyla geliyor!Olay telefon Türkiye'ye uygun fiyatıyla geliyor!
Twitter karanlık mod özelliği ile güncellendi!Twitter karanlık mod özelliği ile güncellendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter OLED

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın çivisi çıkmış! Ağır yaralı kadının polisten isteği şoke etti

Dünyanın çivisi çıkmış! Ağır yaralı kadının polisten isteği şoke etti

Diş macunlarının korkunç yüzü!

Diş macunlarının korkunç yüzü!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Kızı için bir yılda 99 kilo verdi!

Kızı için bir yılda 99 kilo verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei P30 Pro fiyatı 5.600 TL olacak!

Olay telefon Türkiye'ye uygun fiyatıyla geliyor!

Twitter karanlık mod özelliği ile güncellendi!

Twitter karanlık mod özelliği ile güncellendi!

Control Xbox One için 145 TL’den ön siparişe sunuldu!

Control Xbox One için 145 TL’den ön siparişe sunuldu!

Nubia Red Magic 3 hızlı şarj özelliğiyle gelecek

Nubia Red Magic 3 hızlı şarj özelliğiyle gelecek

Google Gboard 2.0 ile gelen yenilikler

İşte Google Gboard'un yeni özellikleri

PUBG Survivor Pass 3: Wild Card ile gelen yenilikler

PUBG Survivor Pass 3: Wild Card ile gelen yenilikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.