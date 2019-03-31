Twitter OLED ekranlı telefonlar için siyah tema tercih edecek

Twitter kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de, uygulamanın çok fazla şarj tüketmesiydi. Gelen son bilgilere göre Twitter platformunun siyah tema kullanması, bu problemin büyük ölçüde giderilmesini sağlıyor. Ancak uygulamanın sadece sınırlı bir kesim için gerçekleşeceğini de söylemek gerekiyor.

Hem Android, hem de iOS tabanlı cep telefonlarındaki en büyük problemlerden bir tanesi, genellikle batarya problemi oluyor. Gün içerisinde uygulamaların parlak ekrana sahip olması, ciddi bir şarj tüketimine neden oluyor. Bu nedenle uygulamalar artık, karanlık mod seçeneğine daha fazla yer vermeye başladı.

Ekran karartma özelliğini kullanma ihtimali en düşük platformlardan olan WhatsApp da, bu özelliği yakın bir zamanda kullanmaya başladı. Twitter ise siyah ekran uygulamasını henüz bugün getirebildi.

Twitter kararma özelliği; Apple’ın iPhone X, iPhone Xs ve iPhone Xs Max gibi modellerinde kullanılabiliyor. Bu sayede çok daha uzun sürelere varan bir iPhone kullanımı sizlere eşlik edecek.

Twitter platformunun bu yeni hizmetini beğenip beğenmediğinizi, yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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